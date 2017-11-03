TFF'den Nuri Şahin'e teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Nuri Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan açıklamada, "Ay-Yıldızlı formayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin'e, Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Milli Takımlarımıza her yaş grubunda 14 yıl hizmet ederek ülkesine sevgi ve bağlılığını gösteren, Ay-Yıldızlı formayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin'e, Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Profesyonelliği, gençlere örnek kişiliği, altyapı kültürü ve pes etmeyen mücadele gücüyle U17 Milli Takımımızın 2005 yılında Avrupa Şampiyonu olmasında ve aynı sene FIFA U17 Dünya Kupası'nda dördüncülüğü elde etmesinde büyük katkıları olan, A Milli Takım'da kaptanlık da yapmış futbolcumuzun bu kararını saygıyla karşılıyoruz.

Çok sevdiği milli formaya veda ederken, "10-15 senelik bir jenerasyon var" diyerek Türk futboluna güvenini bir kez daha ifade eden Nuri Şahin'in bilgi ve deneyimlerinden ilerleyen süreçte faydalanmak istediğimizi belirtir, bundan sonraki futbol kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz."