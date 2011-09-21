-TFF'den kadınlara teşekkür İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Manisaspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izleyen kadın seyircilere teşekkür etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, dün akşam sadece ülke adına değil, tüm dünya için önemli ilklerden birinin yaşandığı belirtilerek, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz oynanacak maçlarla ilgili düzenlemeyle yaptığı davet, kadınlarımız tarafından büyük bir teveccühle sahiplenildi. Kadınlarımız ve çocuklarımız, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada rekor sayıda bir katılımla tribünlerde yerlerini aldı. Ülke futbolunun, tarihinin en zor günlerini yaşadığı bu özel dönemde üstlerine düşen görevi olağanüstü bir süreçte ve büyük bir hızla algılayarak cevap veren kadınlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz'' denildi. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Federasyonumuzun, yeni sezon ile birlikte 9 Eylül tarihini bir milat olarak ilan ettiği günün en önemli vurgusu, Türk kadını ve onlardan beklentilerimizle ilgili ortaya koyduğumuz yaklaşımdı. Futbolumuzun, mutsuzluk ve umutsuzluk değil, heyecan, umut ve yaşam enerjisi üretmesi gerektiğini en iyi bilen kitle, tartışmasız kadınlarımızdır. Federasyonumuz, hazırlanan gelecek stratejisinde futbolumuzun aydınlık geleceğini oluşturmak adına, en büyük sorumluklardan birini kadınlarımıza verme ve en önemli noktalarından birinin merkezine, kadınlarımızı koyma konusunda kararlıdır. Bu karar doğrultusunda üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyle, kadınlarımızın ve çocuklarımızın müsabakalara ücretsiz olarak girmeleri ve yaratmış oldukları bu pozitif katkıyla, taraftarı oldukları kulüplerimize kaynak yaratacakları da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kararın ne anlam ifade ettiği, nasıl bir hedef ile gündeme getirildiği zaman içerisinde çok daha iyi anlaşılacaktır. Önümüzdeki günlerde, futbolumuz ve Türk kadınının ülke futbolunun geleceğinde alacağı rolle ilgili gelişmeler ayrıntıları ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. Türk sporunda bir ilki yaşatırken, futbol adına tüm güzellikleri sahalarımıza taşıyan, coşkularını ve tüm olumlu duyguları tüm ülkemize hissettiren kadınlarımıza bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunarız.''