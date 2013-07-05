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Spor

TFF'den Galatasaray'ı üzecek yabancı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, merakla beklenen yabancı oyuncu sayısı kararını açıkladı

05 Temmuz 2013 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında yapılan toplantıda kulüplerin geçen sezon olduğu gibi 6+2 ve sınırsız yabancı kuralının devam etmesi talebi kabul edilmediği iddia edildi. İddiaya göre Yönetim Kurulu, toplantıda daha önce alınan 6+0+4 kuralının uygulanmasının devamı kararını aldı. 

 

Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'de

 

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren TFF’nin yabancı kararını açıklamasının ardından bu kulüplerin nasıl bir tutum takınacağı da tartışma konusu. Eğer sarı kırmızılı kulübün önerdiği Avrupa Birliği vatandaşı oyuncuların yabancı sayılmaması formülü kabul görmezse, Galatasaray ve yabancı futbolcuları Avrupa Adalet Divanı’na başvuruda bulunacak. Cimbom’un AB pasaportuna sahip oyuncuları, Türkiye Ligi’nde bu statüde oynayabilmek için haklarını burada açacakları dava ile arayacaklar. Diğer taraftan F.Bahçe de yabancı kuralı değişirse, Tahkim Kurulu’na giderek bunun iptalini isteyecek. 8. maddeye güvenen sarı lacivertliler bu konuda son derece rahat görünüyor.
 

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