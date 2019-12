-TFF'DEN, GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI AYSAL'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın futbolda yürütülen şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili ''Bu ateş üfleyerek sönmez, çözüm zamana yayılamaz'' başlığıyla yaptığı açıklamaya yanıt verdi. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 Temmuz'dan bu yana ülkenin gündeminde olan şike soruşturmasından, Türk futbolunun en az zararla çıkması için TFF'nin yoğun bir emek ve çaba harcadığı belirtilerek, ''Sonuçları nereye kadar ulaşacağı belli olmayan bu kriz üzerinden 'bu ateş üfleyerek sönmez' diyerek fırsatçılık yapmak, elde herhangi bir belge ve delil olmadan hukuka ve adalete aykırı sonuçlar yaratabilecek nitelikte alelacele karar verilmesini beklemek, yüzlerce yıllık bir eğitim kurumunun temelleri üzerine yükselmiş olan Galatasaray Spor Kulübünün Başkanı'na hiç yakışmamaktadır. Kişi ve kurumları zan altında bırakan bu açıklamayı, Türk futbolunun karar organı olan Türkiye Futbol Federasyonu olarak kınıyoruz'' denildi. Açıklamada, bu kritik süreçte, kamuoyunun, Kulüpler Birliğinin ve futbol ailesinin karşılıksız ve samimi desteklerinin kendilerini yüreklendirdiği ancak bugün Galatasaray Kulübünün, Başkan Ünal Aysal imzası ile yaptığı açıklamanın ise kendilerini şaşırttığı ve üzdüğü kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Çok değil sadece 24 saat önce yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına katılan Galatasaray 2. Başkanı Ali Dürüst, o toplantıdaki görüşleri benimsemiş ve TFF'nin alacağı her kararı destekleyeceğini belirtmiştir. Türk futbolunun geleceğini planlayacak bu toplantıya, mazereti nedeniyle katılamayan Galatasaray Kulübü Başkanı, bugün yaptığı bu açıklama ile 106 yıllık bir camiayı temsil eden 2. Başkanı'nı da oldukça güç bir duruma düşürmektedir. Sonuçları nereye kadar ulaşacağı belli olmayan bu kriz üzerinden 'bu ateş üfleyerek sönmez' diyerek fırsatçılık yapmak, elde herhangi bir belge ve delil olmadan hukuka ve adalete aykırı sonuçlar yaratabilecek nitelikte alelacele karar verilmesini beklemek, yüzlerce yıllık bir eğitim kurumunun temelleri üzerine yükselmiş olan Galatasaray Spor Kulübünün Başkanı'na hiç yakışmamaktadır. Kişi ve kurumları zan altında bırakan bu açıklamayı, Türk futbolunun karar organı olan TFF olarak kınıyoruz.'' -''SAYIN BAŞKANI SAĞDUYULU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ''- Açıklamada, benzeri açıklamaların devam etmesi halinde Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükümlerinin işletileceği de vurgulanarak, şu ifadelere de yer verildi: ''TFF, en doğru ve en adil kararı verebilmek adına hukuki süreci beklemektedir. Buna başka bir anlam yüklemeye çalışmak, en hafif ifadesiyle insafsızlıktır. Hatırlatmak isteriz ki 29 Haziran 2011 tarihi ile sadece TFF'nin yönetimi değişmemiş, futbolumuzda yeni bir dönem de başlamıştır. Bambaşka bir yönetim anlayışının egemen olacağı bu düzende, eski alışkanlıklarını devam ettireceğini düşünen tüm paydaşlarımızın yanılacağını bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Bu kapsamda, Galatasaray Kulübünü ve açıklamada imzası olan Sayın Başkan'ı, bu konuda sağduyulu davranmaya davet ediyor, benzeri açıklamaların devam etmesi halinde ise Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükümlerinin işletileceğini hatırlatıyoruz.'' -AYSAL'IN AÇIKLAMASI- Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kulübün internet sitesinde, ''Bu ateş üfleyerek sönmez, çözüm zamana yayılamaz'' başlığıyla yayımlanan açıklamasında, göreve yeni başlamış olan Futbol Federasyonunun ne denli ağır bir sorumluluk altında olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, şunları kaydetmişti: ''Türk futbolu çok ağır bir şaibe altında. Toplumumuzu sadece sportif açıdan değil sosyal açıdan da altüst edecek kadar derin ve yaygın olduğu anlaşılan büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Göreve yeni başlamış olan Türkiye Futbol Federasyonunun ne denli ağır bir sorumluluk altında olduğunun bilincindeyiz. Kararların geciktirildiği her gün, Türk sporuna zarar vermektedir. Bilelim ki dünyanın saygın bir gücü olmaya soyunmuş bir ülkesi olarak asıl verdiğimiz sınav etik değerlere sahip çıkma konusundaki kararlılığımızdır. Galatasaray olarak biz, Türk futbolunun içine düştüğü bu karanlıktan bir an önce çıkarılması için tüm mercilerin, gerekirse liglerin bir süre ertelenmesi kararı dahil, üzerlerine düşen tüm görevleri zaman kaybetmeden yerine getireceklerine ve kararın verilmesi için gerekli bilgi ve delillerin federasyonumuza ivedilikle iletilerek sürecin hızlandırılacağına inanıyoruz. Galatasaray camiası olarak alınacak her karar ve uygulamanın en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.''