-TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - TFF, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün dün yaptığı basın toplantısındaki iddialarına yanıt verdi. TFF'nin İstinye'deki merkezinde yapılan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, yöneticiler M. Kemal Olgaç, Cüneyt Tanman, Servet Yardımcı, Hakan Kanık ve Erdal Atalay'ın katıldığı basın toplantısında, TFF'nin açıklamasını Genel Sekreter Vekili Orhan Ertanhan okudu. Açıklamada, TFF'nin 3 Temmuz'dan itibaren yaşanan süreçte, kararlarını hep önceden düşünerek, planlayarak; sadece günü değil, sürecin tamamını düşünerek aldığı belirtilerek, ''Fenerbahçe Kulübü, dün yaşananlar hakkında tüm detaylara hakim olmadan, dolayısıyla yanlış ve haksız bir açıklama yapmıştır. UEFA Disiplin Müfettişi Pierre Cornu'nun CAS'a gönderdiği savunma üzerinden, TFF'yi ve iki yetkilisini suçlamıştır'' denildi. -''Cornu savunmasında yanlış bilgiler aktardı''- Fenerbahçe Kulübü yöneticileri tarafından en çok dile getirilen olguların başında, masumiyet karinesi geldiği kaydedilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Böyle hassas bir konuda, sadece UEFA Disiplin Müfettişi Pierre Cornu'nun gönderdiği savunma dikkate alınarak, TFF'ye sorulmadan, konuyla ilgili bilgisi ve görüşü alınmadan yapılan açıklamalar, masumiyet karinesinin en bariz şekilde ihlalidir. Eğer sadece sayın Cornu'nun açıklamalarını dikkate alarak, federasyonumuzun Başkan Vekilini ve bir görevlisini 'suçlu' ilan etmemiş olsalardı ve savunma haklarına riayet etselerdi, biz kendilerine sürecin bambaşka bir şekilde geliştiğini aktarabilirdik. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamalar, UEFA ile ilgili yaşanan sürecin sadece bir alanına ve bir savunma yazısına odaklanarak yapılmıştır. TFF yetkilileri, bu savunma hakkında görüşünü 21 Kasım tarihli bir yazıyla belirtmiştir. Bu yazıda, Cornu'nun savunmasında yanlış bilgiler aktardığı, olayların kesinlikle savunmadaki gibi gelişmediği, UEFA yetkililerine resmi kanallardan bildirilmiştir. Cornu'nun İstanbul ziyaretinde yaptığını anlattığı görüşmelerin hiçbiri, savunmasında yazdığı şekilde gelişmemiştir. Cornu İstanbul'a, operasyonu yürüten savcı sayın Mehmet Berk'le görüşmek için gelmiş, TFF ile resmi bir görüşme talebi olmamıştır. Sayın Cornu ile öğle saatlerinde kısa bir görüşme yapılmış ve savcı sayın Mehmet Berk'le görüşmesi sağlanmıştır. Saat 15.30'da Mehmet Berk'le bir araya gelen Cornu'ya federasyonumuzdan yetkililer eşlik etmiştir. Akşam saatlerinde ise sayın Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, Cornu ile sayın Yunus Egemenoğlu'nun ve Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın bulunduğu bir ortamda yemek yemiş, bu yemekte de hiçbir bilgi aktarılmamıştır. Özellikle Cornu'nun yazısının son bölümünde, UEFA'nın tüm icraatlarını TFF ile ortak karar alarak gerçekleştirdiği yönündeki iddia, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konudaki itirazımız da, UEFA yetkilileri tarafından kabul görmüştür. Bu ifadelerin doğru olmadığı, bizzat UEFA tarafından CAS'a sunulan cevap dilekçesinde bildirilmiştir.'' -''Ali Koç'tan özür bekliyoruz''- TFF Etik Kurulu'nun hazırlamış olduğu raporun yalnızca TFF Başkanı Aydınlar tarafından görüldüğü, bunun dışında federasyon yöneticileri dahil kimse tarafından görülmediği ifade edildi. Bu süreçte Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'nın bir camiaya hedef göstermenin çok büyük haksızlık olduğu vurgulanarak, açıklamada ayrıca şöyle denildi: ''Türkiye'ye, milli takımlarda 243 kez forma giyerek hizmet etmiş, futbolumuzun son yıllarda yaşadığı olumlu gelişmelerin büyük bölümünde imzası olan değerli yöneticilerimizi suçlamadan önce, hukuk kurallarını ve masumiyet karinesini düşünmelerini beklerdik. Bundan sonraki dönemde, sadece Fenerbahçe Kulübü'nü değil, tüm futbol ailemizi bir kez daha uyarmamız gerekiyor. 3 Temmuz'dan beri hassas bir süreç yaşanıyor. TFF, futbolumuzu bu yaşananlardan en az zararla çıkartabilmek ve varsa suçluları cezalandırabilmek için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Türk adaleti ve UEFA da kendilerine tanınan yetkiler sonucunda bazı kararlar alabilmektedir. Bizim görevimiz, bu kararların futbolumuza olan yansımalarını yönetmektir. TFF, her yöneticisinin ve her icraatının arkasındadır. Tüm icraatlarımızı belirli bir strateji çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yöneticilerimizin bu strateji dışında bir karar alması, davranışta bulunması ve diğer kurumları bilgilendirmesi mümkün değildir. 3 Temmuz'dan beri yaşananlardan etkilenen kulüplerimizin fevri davranışlardan kaçınmasını, açıklamalarını federasyonumuzdan da bilgi alarak yapmasını özenle rica ediyoruz. Dün Sayın Ali Koç, sadece Cornu'nun savunmasına istinaden açıklama yapmış, 'eğer bu bilgiler yanlışsa özür dileriz' demiştir. Kendilerinden bu özrü bekliyoruz.''