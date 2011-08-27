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Spor

TFF'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 19:18

-TFF'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımı men edildikten sonra yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'de oynama talebinde bulunan Fenerbahçe Kulübüne olumsuz yanıt verdi. Federasyonun İstinye'deki merkezinde olağanüstü toplanan TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu kamuoyu açıklamaları ve dünkü toplantıyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklama şöyle: ''Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'un 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde basına yapmış olduğu açıklamalarda, Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesinde, Ali Koç ve Aleaddin Yıldırım ile TFF Başkan Vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan arasında 26 Ağustos'ta yapılan toplantıda, aynı gün Ali Koç ve kulüp avukatları ile Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan toplantıda, Fenerbahçe Spor Kulübünün 2011-2012 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de oynatılması talebi dile getirilmiştir. Ancak bugüne kadar, Türkiye Futbol Federasyonuna bu konuda kulüp yetkililerince yazılı olarak herhangi bir resmi başvuruda bulunulmamıştır. Ayrıca gerek kulüp yetkilileri gerekse kulüp avukatları, bu konuda herhangi bir yazılı başvurularının söz konusu olamayacağını da belirtmişlerdir. Bu durum karşısında; TFF Yönetim Kurulu, 15 Ağustos tarihinde aldığı karardan ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 25 Ağustos'ta fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig ile 24 Ağustos'ta fikstürü belirlenen Bank Asya 1. Lig, ilan edildiği tarih olan 10 Eylül'de başlayacak ve müsabakalar çekilen fikstürler çerçevesinde oynanacaktır.''

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