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Spor

TFF'den amatör maçlarla ilgili karar

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karara göre son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak

01 Ocak 2019 17:38

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu\'nun aldığı karara göre son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak.
Konuyla ilgili TFF\'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
\"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu\'nun aldığı karar ile oynanmayacak.\"

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