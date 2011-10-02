-TFF'den açıklama İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürürlüğe sokulan ''Kadınlar ve 16 yaş altı çocukların müsabakalara ücretsiz girmeleri'' ile ilgili projenin futbol kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını bildirirken, bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla da açıklama yaptı. TFF'den ayılan açıklamada, ''Yapılan bazı değerlendirme ve yorumlarda konuya ait bazı noktaların yeterince anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle daha detaylı bir bilgiye sahip olunması ve oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur'' denildi. Süper Lig'de dün yapılan Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Medical Park Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmaları ile hayata geçirilen projede, kadın ve 16 yaş altı çocukların ayrı oturacağı bir tribün oluşturulmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''TFF tarafından açıklanan kontenjan ve tribün listesi, Spor Toto Süper Lig kulüpleri tarafından Futbol Federasyonu'na iletilen bilgilerle oluşmuştur. Bir kulübün belirttiği tribüne alınacak kadın ve çocuklar, o tribünde yalnız olmayacaklardır. İlgili kulüp, o tribünün geri kalan kapasitesini satışa çıkarabilecek ve böylece o tribüne her yaştan kadın, erkek ve çocuklar girebildiği gibi, aileler ve birlikte maç izlemek isteyenler hep birlikte müsabakayı seyredebileceklerdir. Bununla birlikte, herkesin bildiği gibi uygulamaya konulan proje ülkemiz adına bir ilk olduğu gibi aynı zamanda dünya futbolu adına da bir ilktir. Başlangıç itibarıyla bazı uygulama sorunları olabilir ve son derece doğal karşılanmalıdır. Federasyonumuz uygulamanın başlangıcı itibarıyla gelişmeleri çok büyük bir dikkatle takip ederek inceleyecek ve olası sorunlar alınacak tedbir ve düzenlemelerle giderilerek örnek bir projenin hayata geçmesi sağlanacaktır.'' TFF açıklamasında ayrıca, ''Futbolumuzun geleceğine katkıda bulunmak, bu güzel oyuna olan ilgiyi artırmak, şiddet ve düzensizliği önlemek, çirkin ve kötü tezahürata engel olmak ve ailelerin rahatlıkla izleyebileceği müsabaka ortamı oluşturmak konusunda çok önemli katkıları olacağına inandığımız bu projede, gerek bu hafta maçlarında gerekse de 34 haftalık Lig periyodunda, sadece kadın ve çocuklara ayrı bir tribün uygulaması yapılmayacağını bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunarız'' denildi.