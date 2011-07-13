-TFF'DEN "ŞİKE" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Federasyonun internet sitesinde ''En önemli delil savcılık iddianamesi olacaktır'' başlığıyla yapılan açıklamada, 5 Temmuz Salı günü soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuru yapılarak, soruşturma ile ilgili belgelerin federasyonla paylaşılmasının talep edildiği ancak şu ana kadar federasyona iletilen hiçbir belge bulunmadığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun soruşturmanın başlamasından sonra 11 Temmuz Pazartesi günü yaptığı ilk toplantıda, statüsü gereği konuyu TFF Etik Kurulu'na sevk ettiği kaydedildi. TFF'nin nihai kararı, deliller ellerine ulaştığında vereceği hatırlatılan açıklamada, ''Bu konuda ilk günkü duruşumuzu aynen muhafaza etmekteyiz. Zaman zaman TFF Başkanı'na atfedilen 'Kararı almak için adaleti beklemeyeceğiz' ifadesi de gerçekleri yansıtmamaktadır. Kullanılan ifadeler, soruşturmadan sonra düzenlenecek iddianameyi kast etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, nihai kararını almasını sağlayacak en önemli delilin, savcılık tarafından tamamlanıp mahkemece de kabul edilecek iddianame olacağı görüşündedir. Bu iddianame hazırlanmadan, şu ana kadar yapılan ve de yapılacak açıklamalar, kişi ve kuruluşları mağdur etmekten başka bir fayda sağlamamaktadır'' denildi. Federasyonun yetkisi olmasına rağmen herhangi bir adım atmadığı, hatta belge talep etmesinin bir lütuf değil en doğal hakkı olduğu iddialarının, hukuki gerçekleri kamuoyunun gözünden kaçırma gayesi güttüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Soruşturmanın gizliliği nedeniyle belgelere ulaşma yetkimizin bulunmadığını, herhangi bir hukuk bilgisi olmadan fikir yürüten kişilere hatırlatmak isteriz. 5 Temmuz 2011 tarihinde soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuru yaparak, bahse konu soruşturma ile ilgili belgelerin federasyonumuzla paylaşılması talep edilmiştir. Şu ana kadar savcılık makamı tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilen hiçbir belge bulunmamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulumuz soruşturmanın başlamasından sonra 11 Temmuz'da yaptığı ilk toplantıda, statümüz gereği konuyu TFF Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere, tüm kulüplerimiz ve kamuoyunca kabul gören duruşumuz karşısında, TFF'nin hareketsiz kalarak şaibenin ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir adım atmadığı iddiası şaşırtıcı ve manidardır. Türk futbolunu yöneten en üst makam olan TFF'nin ortada bir haksızlık varsa gidermesi ve bunun için adımlar atması, en temel var olma sebebidir. TFF, bu ana prensibin nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir kurum veya kişinin akıl hocalığına ihtiyaç duymayacak donanım ve yetkinliktedir.''