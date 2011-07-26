-TFF'DEKİ BAŞKANLAR TOPLANTISI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Bank Asya 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve temsilcileriyle yaptığı toplantı sona erdi. TFF'nin İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından, Bank Asya Birinci Lig kulüpleri adına Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bank Asya 1. Lig'de yer alan kulüp başkanları olarak Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı seçilmesinin ardından ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirten Metin Kalkavan, şöyle konuştu: ''Bilgi alışverişi oldu. Bize bilinenlerden çok farklı bir şey söylenmedi. Önümüzü görmek açısından bazı sorularımız vardı. Bunların yanıtlarını aldık. Yapıcı bir toplantıydı. Aldığımız bir karar yok. Kendi problemlerimizi aktardık. Bilindiği gibi bizim en büyük sorunumuz kaynak sorunu. Bunun dışında, güncel konularda da bilgi alışverişinde bulunduk.'' Metin Kalkavan, ligin ertelenmesinin, 5 Ağustos'a göre plan yapan takımlara zararlar verdiğini ancak buna Türk futbolu adına katlanmak durumunda olduklarını söyledi. Kalkavan, ''Hedef olan, Türk futbolunu mümkün olduğu kadar en az zararla yukarıya çıkarmak. Federasyonun da yaptığı bu. Biz de bunlardan belli zararları sineye çekeceğiz. Bu olmak zorunda. Bu kadar güncel olan bir konuda çok çabuk karar verilebilmesi çok zor. O açıdan bizler de payımıza düşen zararı sineye çekeceğiz'' ifadesini kullandı. Kalkavan, bir soru üzerine, ''Bize söylenen ligin 10 Eylül'de 18 takımla kesin olarak başlayacak olması. Bundan başka bir erteleme gözükmüyor'' diye konuştu. Erteleme kararı açıklanmadan önce kendilerine danışılmadığının ifade edilmesi üzerine kararın kendileri için sürpriz olmadığını kaydeden Kalkavan, ''Tarih açısından beklediğimizden belki 1-2 hafta fark etti ama o konuda da bilgiler aldık. Milli maçlar vardı. O konuda da tatmin olduk'' diye konuştu. Bu arada, Lig Tv Yönetim Kurulu üyesi Şansal Büyüka, toplantı öncesinde geldiği federasyon binasından ayrıldı. Şansal Büyüka, basın mensuplarının soruları üzerine, ''Ben başka bir konu için geldim. Biz zaten haftada 3 kez geliyoruz'' dedi. Büyüka, yayıncı kuruluşun yeni ihale talebi olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, ''Hayır hiç öyle bir şey yok'' diye konuştu. ''Devam ediyor mu?'' şeklindeki soruya ise Büyüka, ''Elbette, futbol bizim hayatımız'' ifadesini kullandı.