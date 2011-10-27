-TFF'de yeni görevlendirmeler İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, federasyon bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun genel sekreterlik görevine Ebru Alçıcı Köksal'ın getirildiği duyurulurken, Tolunay Kafkas'ın futbol gelişim direktörlüğü, Metin Tekin'in de genç milli takımlar direktörlük görevlerine getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Citibank ve Citicorp'da üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kariyerinde Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü, Galatasaray Pazarlama ve Finans Grubu Başkanlılığı ve Galatasaray Stat A.Ş Genel Müdürlüğü görevleri de yapan Köksal'ın, geçen yılın eylül ayından bu yana Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda yer aldığı hatırlatıldı. TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne getirilen teknik direktör Tolunay Kafkas'ın ise futbol kariyerinde 33 kez A Milli Futbol Takım forması giydikten sonra, Kayserispor, Gaziantepspor ve 2007 yılında 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu kaydedildi. Metin Tekin yönetimindeki Genç Milli Takımlar Direktörlüğü'nün, ülke futbolunun toplumsal anlamda tabana indirilmesi, futbol felsefesi ve yapısı ile ilgili ortak bir dil oluşturulması amacıyla, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü ile işbirliği içinde çalışacağı belirtildi. Açıklamada, futbolculuk kariyerinde 34 kez A Milli Futbol Takım forması giydiği hatırlatılan Tekin'in, Altay'da teknik direktörlüğün yanı sıra 2005-2009 yılları arasında arasında A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi.