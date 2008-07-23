TFF’de seçim tarihi kesinleşti

Tempo24- Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ağustos Salı günü Ankara’da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, TFF Başkanı Hasan Doğan’ın vefatı sonrası, 3813 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesi hükmü gereğince sadece TFF Başkanı’nın belirleneceği olağanüstü genel kurul toplantısının 19 Ağustos Salı günü yapılacağı bildirildi. Yasal takvime göre olağanüstü genel kurulun en geç 5 Eylül’de yapılması gerekiyordu.



19 Ağustos Salı Ankara Swissotel’de saat 11.00’de başlayacak olan olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamaması halinde 20 Ağustos Çarşamba günü yine saat 11.00’de aynı yerde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde bu kez olağanüstü genel kurul, çoğunluk koşulu aranmaksızın 27 Ağustos Çarşamba günü aynı yer ve saatte toplanacak ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belirlenmiş olacak.