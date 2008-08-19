TFF'de Özgener dönemi

Portre / Mahmut Özgener Portre / Mahmut Özgener

Ankara Swiss Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yasal çoğunluğa ulaşılarak, divan kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı'na Prof.Dr. Mehmet Helvacı, başkan vekilliğine Şekip Mosturoğlu, sekreterliklere de Fahrettin Curoğlu ve Ali Sürmen seçildiler. Fenerbahçe'den Ömer Temelli, Diyarbakırspor'dan Hakan Bilal Kutlualp, 2 yeni delege olarak seçildiler.Divan kurulunun oluşturulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Divan kurulu başkanı Mehmet Helvacı'nın toplantının gündemini okuyarak oylaması kabul gördü.143 gün başkanlık koltuğunda oturan ve 5 Temmuz'da Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren Hasan Doğan, bir slayt gösterisi ile anıldı. Slayt gösterisini salonda yer alan delegeler ayağa kalkarak, alkışladı.Toplantıda, Bakan Murat Başesgioğlu, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Togay Bayatlı da yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener yan yana oturdular. Dört büyük kulübün başkanları toplantı öncesinde birbirleriyle tokalaştı.Helvacı'dan sonra söz alan UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hasan Doğan'ı geç tanıdığı için bunu kendi adına bir kayıp ve talihsiz bir durum olarak niteledi. Blatter ve Platini'nin yeniden taziye mesajlarını getirdim diyerek sözlerine devam eden Erzik, "Türk milli takımını euro 2008'de saha içi ve dışında gösterdiği performans ile bir kez daha kutlarım. Takımlarımıza yeni sezonda başarılar dilerim. Hemen şunu da hatırlatmak isterim ki, ana statünün bir bacağı eksik. Çerçeve kanununun çıkması gerekiyor. Yeni statü, transfer, disiplin ve hakem talımatının yenilenmesi, tahkim kurulunun yeni salona taşınması gibi yeni mesafeler alındı. Bu konuda emeği olan herkesi kutlarım" diye konuştu.Bakan Murat Başesgioğlu, ise 6 ay içinde futbol ailesinin üzüntü ve sevinci bir arada yaşadığını ifade ederek, milli takımın üstün başarısının Türk milletini sevince boğduğunu ifade etti. Başesgioğlu millet olarak başarıya hasret kalındığı şu günlerde milli takımın yarattığı heyecanı tüm coğrafyanın da alkışladığını hatırlattı ve yapılan bir ankette A milli takımın en güvenilir kurum olduğunu dile getirdi. Bu başarının ligin kalitesini artıracağını ve Avrupa 'da Türkiye'yi üst seviyeye yerleştirdiğini de belirten bakan, futbolun sadece futbol olmadığnı, ekonomik ve sosyal boyutunun da olduğunu söyledi. Kulüplerin dramatik bir şekilde yaşadıkları ekonomik duruma da çözüm getirmeye alıştıklarını ve dernekler kanunu elbisesinin içine artık sığmadıklarını ifade eden bakan bir konunun da önemine değinerek, "Bir an önce kulüplier Birliği yasasının çıkarılması için gerekli çalışmanın yapılması gerekiyor" dedi.Daha sonra söz alan TFF'nin yeni başkanı Mahmut Özgener ise Hasan Doğan'ın dürüst ve çalışkan kişiliğine vurgu yaparak "14 şubat 2008 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalarla türk futbolunun çıtasını yükseltti. Hasan Doğan 143 günlük icraatında atılımlar yaptı. Şimdi bize büyük bir görev düşüyor. Bizim sorumluluklarımız şimde daha fazla" dedi.Bayrağı en üst seviyeye taşımak için seferber olacaklarını, herkese eşit mesafede olmanın prensibini asla çiğnemeyeceklerini ve yapılacak her türlü ihalenin şeffaf bir biçimde gerçekleştirileceğinin altını çizen Özgener, sponsorluk gelirlerinin de büyük bir hızla arttığının müjdesini verirken, 110 milyon YTL'lik yeni kaynak yarattıklarını sözlerine ekledi.