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Spor

TFF’de ‘FETÖ’ operasyonu; 4 isim daha görevden alındı

TFF’de 104 kişinin görevine son verilmişti

07 Eylül 2016 00:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'FETÖ' soruşturması kapsamında 1 gözlemci ve 3 hakemin görevlerine son verildiğini bildirdi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

"670 ve 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kurumlarından çıkarılan Bölgesel Gözlemci Mehmet Gonca, Klasman Yardımcı Hakemi Resul Özdemir, İl Hakemi Ekrem Kaçar ve Hüseyin Ayna'nın Federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir."

104 kişi gönderilmişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, aralarında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemlerin de bulunduğu 104 kişiyle ilişiğinin kestiğini duyurmuştu.

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