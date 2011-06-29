-TFF'DE AYDINLAR DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 201 oyun tamamını alan Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa seçildi. Ankara Sheraton Otel'de yapılan genel kurula, oy hakkı olan 300 delegeden 204'ü katıldı. 3 oyun boş çıktığı oylama sonunda geçerli 201 oyun tamamını alan Aydınlar, TFF'nin 39. başkanı oldu. -YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK- Mehmet Ali Aydınlar'ın dün açıkladığı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidildi. Dün yönetim kurulunda yer alacağı açıklanan Önder Karaduman'ın yerine Erdal Atalay listede yer aldı. -TRABZONSPOR OYLAMAYA KATILMADI- Bu arada TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Trabzonspor Kulübü oylamaya katılmadı. Trabzonspor Kulübü'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulüp, federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde tek Trabzonsporlu temsilci bulunması nedeniyle oylamayı protesto ederek genel kurul salonuna gelmedi. -YÖNETİM KURULU- Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belli oldu. Buna göre Aydınlar'ın yönetim kurulu listesi, Göksel Gümüşdağ, Lutfi Arıboğan, Erdal Atalay, Hüsnü Güreli, Erhan Kamışlı, Kemal Olgaç, Cüneyt Tanman, Servet Yardımcı, Yunus Egemenoğlu, Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Baykan, Ergün Tekin, Arif Koşar ve Hakan Kanık'tan oluştu. Denetim kurulu listesinde ise şu isimler yer aldı: Hamdi Topçu, İsmail Gerçek, Hakkı Koçak, Mehmet Ali Kaynar, Kenan Özsaraç.