-TFF'dan PFDK kararına onay İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün, futbolcuları Servet Çetin ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili olarak Gaziantepspor maçında gördükleri kırmızı kartların cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini reddeden TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararını oy birliğiyle onadı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Servet Çetin ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili PFDK'nın 27.10.2011 tarihli kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin dosyanın incelendiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Yapılan inceleme ve izlenen müsabaka görüntüleri sonucunda, Galatasaray Kulübü'nün, futbolcuları Servet Çetin ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili itirazının hakem hatasına yönelik olduğu, ancak gerek FDT'nin 88/2 ve 88/3 maddeleri kapsamında gerekse de FIFA Disiplin Talimatının (2011) 72. ve 77. maddelerinde öngörülen aşikar hata (şahısta hata) koşullarının olayda oluşmadığı, bu nedenle de PFDK'nın kararında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazın reddi ile futbolcu Servet Çetin ve futbolcu Sabri Sarıoğlu ile ilgili olarak müsabakada görmüş oldukları kırmızı kartın cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin FDT'nin 88/2 ve 88/3 maddeleri uyarınca reddine dair PFDK kararının oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir.''