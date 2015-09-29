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Spor

TFF Yönetim Kurulu ve MHK olağanüstü toplandı

Toplantıda, son haftalarda yaşanan hakem hataları değerlendirilecek

29 Eylül 2015 20:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasında peş peşe yaşanan büyük hakem hataları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) olağanüstü toplantıya aldı.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Deniz Çoban'ın Süper Lig tarihinde ilk defa maçta yaptığı hatalar nedeniyle canlı yayına çıkıp özür dilemesi TFF Yönetim Kurulu'nu harekete geçirdi. TFF Yönetim Kurulu, Kuddusi Müftüoğlu'nun başkanlık yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) tüm yöneticilerini acilen toplantıya çağırdı.

TFF'nin Riva'daki Orhan Saka Tesisleri'ndeki toplantıda, Cüneyt Çakır (Trabzonspor-Galatasaray), Fırat Aydınus (Gençlerbirliği-Beşiktaş), Barış Şimşek (Fenerbahçe-Bursaspor), Halis Özkahya (Beşiktaş-Fenerbahçe) ve Deniz Çoban (Kasımpaşa-Çaykur Rizespor) gibi üst düzey hakemlerin yaptığı hataların nedenleri ve çözüm yolları konuşulacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro hazır bulunduğu toplantıda, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı da yer alıyor.

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