TFF yeni sezonun adını belirledi!

25 Haziran'da seçilen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yaptı. Kurul, 2015-16 sezonunun "Hasan Doğan Sezonu" adıyla yapılmasına karar verdi.



2014-15 sezonuna "Süleyman Seba Sezonu" adını veren TFF Yönetim Kurulu, 2015-16 sezonunun "Hasan Doğan Sezonu" adıyla yapılmasına karar verdi.

Ayrıca, Galatasaray ile Bursaspor arasında 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak TFF Süper Kupa maçının da Ankara Osmanlı Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı.

Hasan Doğan Kimdir?

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1981-1988 arası Koç Holding bünyesindeki Beldesan firmasında pazarlama koordinatörlüğü yaptı.

1988 yılında kurucusu olduğu Ramsey'in genel müdürü oldu. Ramsey Giyim, Gürmen Giyim, Kip-Teks Konfeksiyon ve Star Medya Yayıncılık yönetim kurulu üyesiydi. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi konseyi ve Boks Federasyonu yönetim kurulu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Beşiktaş Kulübü kongre üyesiydi.

Spora Türkiye Boks Federasyonunda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaparak başlayan Hasan Doğan, Levent Bıçakçı'nın Futbol Federasyonu başkanı olduğu dönemde federasyonda başkan vekilliği yaptı. 14 Şubat 2008 tarihinde yapılan Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 231 delegenin 222'sinin oyunu alarak Haluk Ulusoy yerine başkan seçildi.Böylece Doğan TFF'nin 37. başkanı oldu.

Sadece 143 gün başkanlık yapan Doğan, 5 Temmuz 2008'de Bodrum'daki Torba beldesindeki Alkoçlar Otel'de, Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim'le yediği yemeğin ardından kalp krizi geçirdi.Cankurtaranla Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, cankurtaranda ve acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine dönemin başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Doğan'ın naaşı Topkapı Mezarlığına defnedildi.

Aysel Doğan'la evli olan Hasan Doğan'ın Selim ve Zeynep adında iki çocuğu vardı. Beşiktaş JK taraftarı olan Doğan yine bu kulüpte kongre üyeliği görevinde de bulundu.