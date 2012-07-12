TFF: Yeni sezonda play-off yok

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda play-off sisteminin oynanmayacağını açıkladı. Lig bu yıl 18 takımla 34 hafta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2012-2013 sezonunda geçerli olacak Süper Lig Statüsü’nü açıkladı. Buna göre, Süper Lig’de yeni sezonda play-off uygulaması yapılmayacak.

TFF’nin internet sitesi aracılığıyla duyurulun yeni statünün 11. maddesindeki ”Kupa ve Madalyalar” bölümünde ”TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Spor Toto Süper Lig müsabakaları sonunda birinci olacak kulübe şampiyonluk kupası verilir” ifadesi yer aldı. Ayrıca, 3. maddedeki ”Müsabaka Sistemi” bölümünde ise ”Süper Lig 18 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır” denildi.

Geçen sezon 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, ilk 8 sırayı alan takımların katıldığı Süper Final karşılaşmaları, başta Galatasaray olmak üzere bazı kulüplerin tepkisine neden olmuştu.