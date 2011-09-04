-TFF: Yazışma süreci bilgimiz dahilinde değil İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor'un yerine Bursaspor'un alınması talebiyle UEFA'ya yaptığı başvuruyla ilgili olarak, ''Bursaspor Kulübü ile UEFA arasında yapıldığı iddia edilen yazışma süreci TFF'nin bilgisi dahilinde gelişmemiştir. Söz konusu başvurunun cevabını ve diğer dokümanları ivedilikle UEFA'dan talep eden TFF, ilerleyen zamanda bu dokümanları da her zamanki şeffaf yönetim anlayışı ile kamuoyu ile paylaşacaktır'' açıklamasını yaptı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı tarafından yapıldığı belirtilen açıklamaların yayınlandığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Bu açıklamalarda UEFA'nın, Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması ile ilgili başvurusunu değerlendirerek, konunun ve verilecek kararın TFF'nin sorumluluğunda olduğunu bu kulübümüze bildirdiği yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki Bursaspor Kulübü ile UEFA arasında yapıldığı iddia edilen yazışma süreci TFF'nin bilgisi dahilinde gelişmemiştir. Söz konusu başvurunun cevabını ve diğer dokümanları ivedilikle UEFA'dan talep eden TFF, ilerleyen zamanda bu dokümanları da her zamanki şeffaf yönetim anlayışı ile kamuoyu ile paylaşacaktır. İlgili dokümanların Futbol Federasyonunca incelenmesinin ardından kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunulduğu saptandığı taktirde ilgili kişi ve kurumlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Henüz hiçbir resmi belge gelmeden, Bursaspor gibi bir kulübümüzün kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunması da üzücüdür. Bugün itibariyle tam 2 ayın geride kaldığı şike soruşturması süreci, halen ilk günkü nazikliğini ve hassaslığını koruyor. Hal böyleyken, futbol ailesinin tüm üyelerinin geniş kitleleri ilgilendiren açıklamalarında azami düzeyde aklı selim davranarak soğukkanlılığını elden bırakmamasını bir kez daha önemle rica ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma kararının UEFA talimatları gereği tamamen UEFA tarafından alındığını, resmi açıklamanın da yine UEFA tarafından yapıldığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz.''