TFF ve TBF tüm maçları iptal etti

TFF ve TBF, saldırının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas sebebiyle 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları erteleme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas sebebiyle 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, askerlerimiz ve korucularımız için ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle, TFF 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelemiştir" ifadesi kullanıldı.

TBF'den iptal açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle basketbol müsabakalarını erteledi.

TBF'den yapılan açıklamada, Ankara'da yaşanan terör olaylarında birçok vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı hatırlatılarak, ulusal yas gerekçesiyle basketbol müsabakalarının oynanmayacağı bildirildi.

Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek.