T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF ve TBF tüm maçları iptal etti

Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek

11 Ekim 2015 10:15

TFF ve TBF, saldırının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas sebebiyle 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları erteleme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas sebebiyle 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, askerlerimiz ve korucularımız için ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle, TFF 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak tüm resmi, özel ve amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelemiştir" ifadesi kullanıldı. 

 

TBF'den iptal açıklaması

 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle basketbol müsabakalarını erteledi.

TBF'den yapılan açıklamada, Ankara'da yaşanan terör olaylarında birçok vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı hatırlatılarak, ulusal yas gerekçesiyle basketbol müsabakalarının oynanmayacağı bildirildi.

Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek.

ETİKETLER

tfftbftüm maçlar iptalkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24