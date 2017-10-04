TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri Hakkari\'deki saldırıda şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başsağlığı mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

Acımız büyük!

Hakkari\'deki hain saldırıda 4 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Alçak saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah\'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileriz.

FENERBAHÇE KULÜBÜ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri araç geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu hain terör saldırısını lanetlerken; şehit askerlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar; şehitlerimizin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN! TERÖRE LANET OLSUN...

Hakkari ili Yüksekova İlçesinin Esendere Beldesi\'nde askeri araca yönelik PKK\'lı teröristlerce düzenlenen hain bombalı saldırıda, 4 askerimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik terörist saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır.

Tüm terörist saldırıları lanetlerken, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bu günlerde, kahraman güvenlik güçlerimize olan güvenimizi ve inancımızı yineliyoruz.

Şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.

GALATASARAY KULÜBÜ: TERÖRÜ LANETLİYORUZ!

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında 4 askerimizin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, ulusumuzun yüreğinde sonsuza dek yaşayacak...

Galatasaray Spor Kulübü olarak terör eylemini lanetliyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin başı sağ olsun.

TRABZONSPOR

Hakkari Yüksekova\'da şehit düşen kahramanlarımıza Allah\'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.

İSTANBUL / DHA