TFF ve Kulüpler Birliği'nin 'Süper Lig acil eylem planı' belli oldu; futbol bu kararlarla yeniden başlayacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen Süper Lig'in haziran ayının 3. haftasında başlayacağı öne sürüldü. Türkiye Kupası ile birlikte 75 maç, ağustosa kadar bitirilecek. Futbolcular için hastanelerde özel alanlar oluşturulacak.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın (KBV) ‘acil eylem planı’nda takımlar en geç 15 Mayıs’ta topbaşı yapılacak ve antrenmanlara başlanacak. Haziranın 3. haftasında Süper Lig kaldığı yerden devam edecek.



Türkiye Kupası ile birlikte toplam 75 maç, Ağustos'a kadar bitirilecek. Maçların oynanması, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapması anlamına geldiği için kulüpler de mali açıdan biraz olsun rahatlamış olacak.

Son kararı bakanlık verecek

TFF’nin, Kulüpler Birliği Vafkı ile birlikte hazırladığı raporu, önümüzdeki günlerde Bilim Kurulu’na sunması bekleniyor. Nihai kararı, kuruldan görüş aldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.



Bilim Kurulu tavsiyesi ve Bakanlığın, Süper Lig ile ilgili kararı, basketbol ve voleybol ligleri için de örnek olabilir.

Tüm maçlar Antalya'da oynanacak

Maçların tek şehirde oynanması planı kulüplerin tamamından destek aldı. Böylece seyahat riski ortadan kalkacak, lig bitene kadar bir çeşit karantina da uygulanmış olacak.



Plan dahilinde öne çıkan şehir, yeterli tesise sahip olması sebebiyle Antalya. Kamp masraflarının belli bir kısmına TFF’nin destek vermesi söz konusu.

Getirilecek kurallar

Maçlar seyircisiz olarak oynanacak.



Seremoni sırasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak.



‘Saygı çocukları’ yer almayacak.



Maç ve antrenmanlarda yaşanabilecek sakatlıklar düşünülerek, belirli hastanelerde özel izolasyonlu alanlar olacak. Futbolcuların tedavi alanları ayrılacak.



Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapılacak.



Maçlardan önce teknik heyet, futbolcular, hakemler ve kulüp çalışanları başta olmak üzere akreditasyon listesinde yer alan tüm isimlerin ateş ölçümleri yapılacak.



Maça geliş, gidişlerde maske kullanımı zorunluluğu getirilecek. Takım otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planları hazırlanacak.

Protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyulacak. Yöneticiler teste tabi tutulacak.

Maç öncesi ve sonu röportajlarında maske zorunluluğu getirilecek. Sadece yayıncı kuruluş ekibinin çalışmasına izin verilecek.

Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek.