TFF, UEFA ve FIFA'yı tanımadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun Kulüp Lisans Talimatı üzerinde yaptığı değişikliğin yankıları sürüyor. Tahkim Kurulu'nun kararına karşı bir hamle olarak TFF tarafından kısa bir süre önce talimatların 5'inci maddesi üzerinde yapılan değişiklik ile 21 kulübün yeni sezona eksi puanla başlamasının önüne geçilmiş ve bu karar tartışmaları da beraberine getirmişti.



Sporx'in haberine göre TFF'nin geçiçi 5'inci madde üzerinde yaptığı değişiklik bir skandalı da beraberinde getirdi. 2 yıl önce talimatlara koyduğu erteleme maddesini revize ederek FIFA ve UEFA normlarına uygun bir hale getiren TFF, bu maddede "Erteleme cezalarında, cezanın yarısı ertelenir, diğer yarısı da uygulanır" şeklinde bir norm eklemişti.



Erteleme cezası talimatında FIFA ve UEFA normlarına uyarak değişikliğe giden TFF, geçici 5'inci madde üzerinde yaptığı değişiklik ile FIFA ve UEFA normlarını 'yok sayarak' 21 kulüp için verilen puan silme cezalarının tamamını erteledi. TFF, 2 yıl önce kendi koyduğu 'FIFA ve UEFA normları' maddesine sadık kalsaydı, 21 kulüp için verilen puan silme cezalarının yarısı uygulanacak ve kalan cezalar da bir sonraki sezona ertelenecekti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçici 5'inci madde üzerinde yaptığı değişikliğin ardından gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. TFF'den lisans alan kulüplerden herhangi biri, TFF'nin verdiği 'erteleme' kararı için 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu'na başvurursa Tahkim Kurulu durumu değerlendirecek ve Türk futbolunda yeni bir krizin kapısı açılacak.