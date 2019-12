TFF, UEFA ile biraraya gelecek!

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak 18 Temmuz Pazartesi günü UEFA ile Cenevre'de bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirterek, ''O toplantının sonucuna göre bir değerlendirme yapacağız'' dedi.



Aydınlar, federasyonun İstinye'deki binasından ayrılırken sorular üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası'nı iade etme isteğiyle ilgili ''Beşiktaş Kulübünün kendi kararıdır. Biz bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Bir yorum yapmamız söz konusu değil'' ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı kulübün aldığı bu karara şaşırıp şaşırmadıkları sorusuna ise Aydınlar, ''Süreç sürekli çok hızlı işliyor, her an değişik bir karar çıkabiliyor. Dolayısıyla artık şaşırmıyoruz, alıştık'' yanıtını verdi.



Aydınlar, 18 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'ye giderek Cenevre'de UEFA ile bir toplantı yapacaklarını bildirerek, ''Pazartesi günü UEFA ile bir toplantı yapacağız, Cenevre'de. O toplantının sonucuna göre bir değerlendirme yaparız'' dedi.



UEFA'nın süreci nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Aydınlar, ''UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na güvendiğini ve alacağı kararları kabul edeceğini açıkladı. Biz de onlarla temas halindeyiz. Şu anda söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok'' diye yanıt verdi.



Beşiktaş Kulübünün kupayı geri vermesi halinde alıp almayacakları sorusuna, ''Değerlendireceğiz. Sadece bugün bu dileklerini bize ilettiler. Biz de bunu değerlendireceğiz'' cevabını veren Aydınlar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan TFF Süper Kupa maçının durumuyla ilgili de, ''Onların hepsini değerlendireceğiz. Beşiktaş kupayı iade edince nasıl davranmamız gerektiği konusunu, salı günü (19 Temmuz) yönetim kurulu toplantımızda değerlendireceğiz'' ifadesini kullandı.





'ZOR BİR KONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'



Aydınlar, Galatasaray Kulübünün açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine de, şunları söyledi:



''Polemikleri sürdürmenin bir anlamı yok aslında. Yalnız şu bir gerçek. Galatasaray'ın açıklamasında 'Federasyon isterse belgelere ulaşabilir' denmişti. Ama biz ulaşamadık. Daha önce 5 Temmuz'da müracaat etmiştik. Bugün de bizzat savcı beyle görüştüm. Savcı bey belgeleri veremeyeceğini bugün de ifade etti. Bu konuyu iyi bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir ihmalimiz söz konusu değil. Zor bir konuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz belgeyi almadık, işi savsaklıyoruz gibi bir şey söz konusu değil.''



Federasyon Başkanı, Fenerbahçe'den şampiyonluk kupasının iadesi gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı sorusuna ise ''Hayır, Fenerbahçe'yle son günlerde görüşmedik'' yanıtını verdi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile neler konuşulduğu sorusu üzerine ise Aydınlar, ''Beşiktaş Kulübü, yöneticisi ve teknik direktörünün tutuklanması nedeniyle 'Suçlu varsa suçları cezalandırılsın, kupada şaibe varsa biz bunu iade etmek istiyoruz' dedi'' bilgisini verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un iki futbolcusunun tutuklanmasının ifade edilmesi üzerine de Aydınlar, ''Futbolcu başka, kulüp başka arkadaşlar, karıştırmayalım. Bunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor yönetiminin bu süreçle ilgili herhangi bir dahli söz konusu değil. Dolayısıyla iddialara göre biz de medyadan takip ediyoruz. Takip ettiğimiz kadarıyla Beşiktaşlı yöneticilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcularla teması söz konusu. Belediyespor yöneticilerinin herhangi bir dahli söz konusu değil'' diye konuştu.





'HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR'



Mehmet Ali Aydınlar, bu durumda kupanın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a verilip verilmeyeceği sorusunu, ''Şu anda hiçbir şey söylemem mümkün değil'' diye yanıtladı.



Ligin ertelenmesinin söz konusu olup olmayacağı sorusu üzerine ise Aydınlar, ''Şu aşamada hayır, ama her şey değişebilir, gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verebiliriz'' dedi.



''Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istemiyoruz diye başvurdu mu?'' sorusunu da Aydınlar, ''Hayır, öyle bir şey olmadı diyerek'' yanıtladı.