Türkiye Futbol Federasyonu: Süper Lig, 'şimdilik' 12 Haziran'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 'şimdilik' 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen toplantıda, TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu bildirildi.