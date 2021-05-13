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Spor

TFF, Süper Lig'in 42. haftasında saat değişikliğine gitti

13 Mayıs 2021 13:33

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor

18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa

18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

18.00: Hatayspor - Gaziantep FK

18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor

18.00: Antalyaspor - Konyaspor

20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.30: Göztepe - Beşiktaş

20.30: Kayserispor - Fenerbahçe

20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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