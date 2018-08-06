T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF Süper Kupa'da 'VAR' devreye girdi

Cüneyt Çakır maçın 44. dakikasında VAR sistemine başvurdu

06 Ağustos 2018 01:32

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilk yarıda başvuruldu.

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaraylı Garry Rodrigues, Akhisarsporlu Dany Nounkeu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi. 

VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi.

Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti.

ETİKETLER

VARVAR sistemiGalatasarayAkhisar maçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24