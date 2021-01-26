TFF Süper Kupa sahibini buluyor

2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, yarın TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Başakşehir'de eksikler fazla

Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Medipol Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Mert - Uğur (Ponck), Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Aleksic, Deniz, Crivelli, Ba.

Trabzonspor formda

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 13 maçta 8 galibiyet alan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik patron Avcı’nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Başakşehir karşısında sadece Abdulkadir Parmak'ı dinlendirip, bu maçta cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor. Avcı'nın Başakşehir maçı muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Flavio (Abdülkadir Parmak), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Bordo Mavililer 8 kez kazandı

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

Başakşehir kadrosu kupada tecrübeli

Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.