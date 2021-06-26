TFF, Şenol Güneş için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, EURO 2020 A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda eden A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le görüştüğü ve "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Yola birlikte devam edeceğiz" dediği belirtildi.

Büyük beklentilerle gidilen EURO 2020'de gruptan puan alamadan elenen A Milli Takımda'da Şenol Güneş'in takımdaki geleceği merak edilirken, tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye dönüş sonrasında Milli Takım profesyonelleri ile görüşüp, neden böyle bir olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Hazırlayacağı raporu TFF yönetimi ile paylaşacak olan Güneş'e, Başkan Nihat Özdemir'den tam destek geldiği belirtildi.

Teşekkürle karşılık verdi

Özdemir'in, deneyimli hocaya, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Şenol hocanın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız" karşılığını verdiği bildirildi. (Fanatik)