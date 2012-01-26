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Spor

TFF Olağanüstü Genel Kuruluna ara verildi ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 14:34

-TFF Olağanüstü Genel Kuruluna ara verildi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'na 1 saat ara verildi. Ankara'daki Sheraton Otel'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın konuşmasının ardından verilen ''Genel kurula 1 saat ara verilmesi'' önergesi için oylama yapıldı. Aralarında Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ve Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın da bulunduğu 10 kulüp başkanı tarafından verilen önerge için Divan Kurulu tarafından yapılan oylamadaki kabul ve ret oylarının sayılmaması ise salonda tartışmalara neden oldu.

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