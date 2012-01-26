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Spor

TFF Olağanüstü Genel Kurul'u yeniden başladı ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 16:01

-TFF Olağanüstü Genel Kurul'u yeniden başladı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - TFF Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, verilen 1 saatlik aranın ardından yeniden başlandı. Divan Başkanı Yalçın Karadeniz tarafından açılan oturumda, toplantının 7. maddesi olan ''Haklarında şike ve teşvik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilip, değiştirilmemesi'' görüşülecek. Maddenin görüşülmesinden önce bazı delegeler söz alarak görüşlerini bildirmeye başladı. Bu arada toplantıya verilen arada TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyelerinin, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla görüştüğü ve görüşmenin oldukça gergin geçtiği öğrenildi.

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