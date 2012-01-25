-TFF Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sheraton Otel'deki genel kurul toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Genel kurulda, haklarında şike ve teşvik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilip, değiştirilmemesinin görüşüleceği ve karara bağlanacağı kaydedildi. Genel Kurul'da yarın çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündemle, delege tam sayısının asgari üçte biri ile 27 Ocak Cuma günü aynı saatte; ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın 3 Şubat Cuma günü aynı saatte yapılacağı bildirildi.