-TFF LİG STATÜLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lig statüleri, federasyon yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından çalışması yapılan statüler, Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarını içeriyor. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig müsabakaları statüsünde yapılan değişiklik kapsamında kulüpler, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. İki sezon geçerli olacak bu uygulamada kulüpler, müsabakalarda ise 8 yabancı uyruklu futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesine yazabilecek. Ancak aynı anda en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcuyu oynatabileceklerdir. -BANK ASYA 1. LİG'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER- Bank Asya 1. Lig müsabakaları statüsünde de yabancı futbolcular ile ilgili olarak çeşitli değişiklere gidildi. Geçen sezon, kulüpler ilgili sezonunun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibariyle 24 yaşından küçük olması şartıyla 2 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabileceklerken, değişiklikler sonucunda kulüpler 2010-2011 sezonundan itibaren bu statüdeki 3 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Ayrıca Bank Asya 1. Lig müsabakalarında müsabaka isim listesine, 2 tanesi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan veya Kırgızistan vatandaşı olmak şartıyla en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecek. Yeni statü kapsamında, 2010-2011 sezonu sonucunda Bank Asya 1. Lig'i 3., 4., 5., ve 6. sırada bitiren takımlar deplasmanlı olarak çift maç eleme usulüyle oynayacak. Buna göre, sezonu 3. bitiren takım ile 6. bitiren takım, 4. bitiren ekip ile de sezonu 5. tamamlayan takım, birbirleriyle çift maç eleme usulü oynayacak. Bu müsabakalarda galip gelen takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulünde final müsabakası yapacak. -TFF 2. LİG'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK- Geçtiğimiz sezonlarda Eleme Grubu, Klasman Grubu, Yükselme Grubu ve play-offlar şeklinde yapılanan TFF 2. Lig'de de köklü değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler çerçevesinde, TFF 2. Lig, 18 takımdan oluşan 2 gruptan oluşacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalardan sonra her grubun birincisi olan 2 takım doğrudan Bank Asya 1. Lig'e yükselecek. Her iki grupta 2., 3., 4., ve 5. sırayı alan takımlar ise TFF'nin belirleyeceği sahada tek maç eleme usulüyle mücadele edecek ve finalde kazanan takım Bank Asya 1. Lig'e yükselmeye hak kazanacak. -TFF 3. LİG DEĞİŞİKLİKLERİ- TFF 3. Lig'de de yeniden yapılanmaya gidildi. Yeniden yapılanma çerçevesinde, takımlar 3 grupta mücadele edecek. Her grubun birincisi olan 3 takım doğrudan TFF 2. Ligi'ne yükselecek. Her grubu 2., 3.,4. ve 5. tamamlayan takımlar play-off oynama hakkını kazanacak. Play-offlarda grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ile aynı grubu beşinci sırada bitiren takımlar, üçüncü sırada bitiren takımlar ile aynı grubu dördüncü sırada bitiren takımlarla eşleşecek ve tek maç eleme usulüne göre müsabaka yapacak. Bu müsabakalarda kazanan takımlar final oynayacak ve finalde kazanan takımlar ise TFF 2. Ligi'ne yükselecek. Böylece toplam 6 takım TFF 2. Lig'e çıkmış olacak. Yeni kurulacak olan Bölgesel Amatör Lig'den ise 12 takım TFF 3. Lig'e yükselecek. TFF 3. Lig'den de 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.