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Spor

TFF kulüp yöneticileriyle görüşüyor İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 16:52

-TFF kulüp yöneticileriyle görüşüyor İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Spor Toto Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı başladı.  TFF'nin İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Refik Arkan, Ali Gürsoy, Fenerbahçe Kulübü adına Asbaşkanlar Nihat Özdemir ve Ali Koç ile diğer kulüplerden temsilciler yer aldı.  TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ''Genel bir değerlendirme yapacağız. Daha çok Digitürk ile ilgili olan konu gündeme gelecek. Yayıncı kuruluş ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağız'' dedi.  Aydınlar, toplantı gündeminde bu sezon uygulanacağı ileri sürülen play-off sisteminin bulunup, bulunmayacağının sorulması üzerine, ''Toplantının play-off ile alakası yok'' demekle yetindi.

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