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Spor

TFF, KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 23:26

-TFF, KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla toplantı yapılacağını duyurdu. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2011-2012 sezonunun Spor Toto Süper Lig'de 9 Eylül, Bank Asya 1. lig'de ise 10 Eylül'de başlayacağı yinelenirken, şu ifadelere yer verildi: ''Ayrıca 26 Temmuz Salı günü (yarın) Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yapılacak. TFF'nin İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilecek toplantılara, TFF adına başkan Mehmet Ali Aydınlar, başkan vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan ile TFF İcra Kurulu üyeleri katılacak. Kamuoyu gündemindeki konularla ilgili bilgi alışverişinin yapılacağı Bank Asya 1. Lig toplantısı saat 13.00'te, Spor Toto Süper Lig toplantısı ise 16.00'da başlayacak.''

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