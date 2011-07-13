TFF: Kimsenin akıl hocalığına ihtiyacımız yok

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada 11 Temmuz'da konunun etik kuruluna sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada "TFF herhangi bir kurum veya kişinin akıl hocalığına ihtiyaç duymayacak donanım ve yetkinliktedir" denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.



Türkiye Futbol Federayonu'ndan yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da konunun etik kuruluna sevk edildiği ifade edildi.



Kimsenin akıl hocalığına ihtiyaç duyulmadığı belirtilen açıklamada, en önemli delilin mahkemece kabul edilen iddianame olduğu da belirtildi.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, şike soruşturması ile ilgili son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:



Şike soruşturması kapsamındaki gelişmeleri ve 11 Temmuz günü kamuoyu ile paylaştığımız kararlarımızın yansımalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu olarak nihai kararımızı gerekli deliller elimize ulaştıktan sonra vereceğiz. Bu konuda ilk günkü duruşumuzu aynen muhafaza etmekteyiz. Zaman zaman TFF Başkanına atfedilen "Kararı almak için adaleti beklemeyeceğiz" ifadesi de gerçekleri yansıtmamaktadır. Kullanılan ifadeler, soruşturmadan sonra düzenlenecek iddianameyi kast etmektedir.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, nihai kararını almasını sağlayacak en önemli delilin, savcılık tarafından tamamlanıp mahkemece de kabul edilecek iddianame olacağı görüşündedir. Bu iddianame hazırlanmadan, şu ana kadar yapılan ve de yapılacak açıklamalar, kişi ve kuruluşları mağdur etmekten başka bir fayda sağlamamaktadır.



Federasyonumuzun yetkisi olmasına rağmen herhangi bir adım atmadığı, hatta belge talep etmesinin bir lütuf değil en doğal hakkı olduğu iddiaları, hukuki gerçekleri kamuoyunun gözünden kaçırma gayesi gütmektedir. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle, belgelere ulaşma yetkimizin bulunmadığını, herhangi bir hukuk bilgisi olmadan fikir yürüten kişilere hatırlatmak isteriz.



05 Temmuz 2011 tarihinde soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuru yaparak; bahse konu soruşturma ile ilgili belgelerin Federasyonumuzla paylaşılması talep edilmiştir. Şu ana kadar savcılık makamı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilen hiçbir belge bulunmamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulumuz soruşturmanın başlamasından sonra 11 Temmuz'da yaptığı ilk toplantıda, Statümüz gereği konuyu TFF Etik Kurulu'na sevk etmiştir.



Başta UEFA ve FIFA olmak üzere, tüm kulüplerimiz ve kamuoyunca kabul gören duruşumuz karşısında, TFF'nin hareketsiz kalarak şaibenin ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir adım atmadığı iddiası şaşırtıcı ve manidardır.



Türk futbolunu yöneten en üst makam olan TFF'nin ortada bir haksızlık varsa gidermesi ve bunun için adımlar atması, en temel var olma sebebidir.



TFF, bu ana prensibin nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir kurum veya kişinin akıl hocalığına ihtiyaç duymayacak donanım ve yetkinliktedir. Buna da en uygun zemini hazırlamak için doğru zamanlamayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.





