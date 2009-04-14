TFF kararı açıkladı



Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi için bugün olağanüstü toplandı. İstanbul'da Mövenpick Otel'de saat 11.00'da başlayan toplantı sonrasında yapılan açıklamayla Galatasaray Kulübü, Galatasaray Başkanı Adnan Polat, oyunculardan Emre Aşık, Arda Turan tedbirli, Sabri Sarıoğlu tedbirsiz, Fenerbahçeli futbolculardan Lugano, Semih Şentürk tedbirli, Volkan Demirel ise tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi. Ayrıca Ali Sami Yen Stadı kapalı tribününe gerekli önlemler alınana kadar seyirci alınmayacağı bildirildi.



İŞTE ALINAN KARARLAR!



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu; Hakem ve Temsilci Raporları ile yayıncı kuruluş görüntülerini incelemiş ve aşağıdaki kişi ve kuruluşların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir:



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı beyanlarıyla TFF'nin saygınlığını zedelemesi ve futbolun değerini düşürmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı beyanlarıyla TFF'nin saygınlığını zedelemesi ve futbolun değerini düşürmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal'ın sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı beyanlarıyla TFF'nin saygınlığını zedelemesi ve futbolun değerini düşürmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



Sivasspor Yöneticisi Faruk Taşseten'in hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'un sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı beyanlarıyla TFF'nin saygınlığını zedelemesi ve futbolun değerini düşürmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Galatasaray Kulübü taraftarlarının müsabaka boyunca, toplu olarak Çirkin ve Kötü Tezahürat'ta bulunmaları sebebiyle, Galatasaray Kulübü'nün, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca sevkine,



Galatasaray Kulübü taraftarlarının ve futbolcularının eylemleri nedeniyle meydana gelen saha olayları sebebiyle Galatasaray Kulübü'nün Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi çerçevesinde sevkine,



Galatasaray Kulübü futbolcusu Emre Aşık'ın hakem raporları ile sabit kural dışı hareketi ve yayıncı kuruluş görüntülerinden tespit edilen Sportmenliğe Aykırı Hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan'ın kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Galatasaray Kulübü futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun yayıncı kuruluş görüntüleri ile sabit Sportmenliğe Aykırı Hareketleri sebebiyle tedbirsiz olarak sevkine,



Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Diego Lugano'nun hakem raporları ile sabit kural dışı hareketleri nedeniyle ve yayıncı kuruluş görüntülerinde tespit edilen kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Semih Şentürk'ün hakem raporlarında sabit kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine



Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Volkan Demirel' in yayıncı kuruluş görüntüleri ile sabit Sportmenliğe Aykırı Hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



Ayrıca; Ali Sami Yen Stadı Kapalı Tribün çatısı ile ilgili yerinde tespitlerde bulunmak üzere Stadyum Güvenlik Komitesi, müsabakanın oynandığı stadyumda uzmanlardan oluşan bir heyet ile incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmasına kadar, söz konusu tribüne seyirci alınmamasına karar verilmiştir.



