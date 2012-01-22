-TFF izin vermedi BURSA (A.A) - 22.01.2012 - Bursaspor Yönetimi, dün akşam oynanan Bursaspor-Sivasspor maçı sırasında yağmurun şiddetini artırması üzerine açık kale arkası tribünündeki taraftarların kadın ve çocuk tribününe geçme taleplerinin, güvenlik ve TFF kuralları açısından kabul edilmediğini bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinde, ''Taraftarlarımızın bilgisi''ne başlığıyla, ''Bursaspor Yönetim Kurulu'' imzasıyla yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''21 Ocak Cumartesi günü oynanan Bursaspor-Sivasspor karşılaşmasında açık kale tribününde bulunan taraftarlarımızın, yağmurun şiddetinin ağırlaşması üzerine maraton kadın ve çocuk tribününe geçme isteği müsabaka anında yönetimimizce de değerlendirilerek bu yönde talimatlarımız anında güvenlik kapılarına ve görevlilere iletilmiş ise de kadın ve çocuk tribününün lig maçlarında tüm hakları ve kontrolü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ait olup bu tribün, lig maçlarında kulübümüzün tasarrufunda olmadığından TFF temsilcileri, taraftarlarımızın kadın ve çocuk tribününe geçme yolundaki taleplerini güvenlik ve federasyon kuralları açısından kabul etmemişlerdir. Hatırlanacağı gibi geçmişte oynanan Bursaspor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ise kadın ve çocuk tribünü uygulaması bulunmadığından taraftarlarımızın açık tribünden kapalı maraton tribününe geçme talebi anında uygun görülerek geçiş işlemi yapılmıştır. Bu tür mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması için kulübümüz üzerine düşen sorumlulukları ve gerekleri daha hassas biçimde değerlendirmektedir. Taraftarlarımızın bilgisine saygı ile duyurulur.''