TFF futbolun tek patronu oldu







Türk futbolunda adeta bir devrim niteliği taşıyan kararlar alındı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, futbolun yönetim ve işleyişini FIFA'nın öngördüğü şekilde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ana statüsüne bırakan kanun tasarısı, kabul edildi. Böylece futbolun yönetim ve işleyişi tamamen TFF'ye geçti.



FIFA'nın isteği ile yapılan düzenlemelerle TFF Türkiye'de futbol işleyişinin tek sorumlusu oldu. Toplantıda konuşma yapan Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, futbolun aktörlerinin kendi hak ve hukuklarına sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, "Biz, artık siyaset olarak, Meclis olarak bu işten elimizi, ayağımızı çektik. Futbolun yönetimini, tamamen futbolun kendi aktörlerine bırakmış durumdayız.'' dedi. İşte bazı değişikliklerle yeni Türkiye Futbol Federasyonu:



TFF, her türlü müsabakayı düzenleyecek. Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık ve dopingle mücadele edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbol spor kulüp ve federasyonları ile futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına yardımda bulunacak.



TFF'nin merkezi Ankara olacak. Türkiye'deki her türlü futbol teşkilatı TFF'ye bağlı olacak. TFF, UEFA ve FIFA'nın üyesi olacak.



TFF'nin, kurul veya organları statü uyarınca atanarak veya seçilerek göreve gelecek. Seçimler, özgür ve bağımsız yollarla yapılacak.



TFF'nin ilk derece hukuk kurulları, en az Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndan oluşacak.



İlk derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere verilen para cezaları, TFF'deki alacaklarından tahsil edilecek. Milli müsabakalar, şifreli olarak yayınlanamayacak.



Daha önce milli maçlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile TFF arasında yetki tartışmasına neden olan protokol tribünü düzenlemesini, artık TFF yapacak.