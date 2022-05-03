TFF: Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür.

Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği’nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.

Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu kararlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden alan bağımsız Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir.

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK’nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu’nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır.

Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir.

Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramımızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz."