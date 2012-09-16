TFF eski Başkanı Aydınlar: UEFA 'Fener'i düşür' dedi, yapmadım

TFF Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA'nın kendisine Fenerbahçe'yi düşürmesi yolunda telkin geldiğini ancak kendisinin bunu yapmadığını açıkladı.

Bugün Gazetesi’nden Ahmet Konanç’ın, Aziz Yıldırım ’ın NTV Spor’da yaptığı açıklamalar sonrası görüştüğü Aydınlar “Artık konuşmanın vakti geldi. Bundan sonra benimde söyleyeceklerim olacak” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Aydınlar’ın Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında öne sürdüğü iddialar:

“ UEFA ’da biz de nabız yokladık. Şikenin sahaya yansıyıp yansımama olayını onlara açtık; güldüler. “Olur mu öyle şey” dediler.”

“Spor hukukunu önümüze koydular. Ama şimdi ne yaparlar, ne yapıyorlar, niye yapıyorlar bilmiyorum. UEFA 22 Mart’ta bize müjde verecekti. UEFA Kongresi’nin amacı buydu. “ EURO 2020 organizasyonu sizin” diyecekti. Ancak olaylar farklı gelişti. Biz yönetimden ayrıldık. UEFA bu düşüncesinden vazgeçti. Tek aday Türkiye ’ydi ama son gün diğer sürpriz adayları UEFA çıkardı ve adaylık sürecini uzattı! Aslında EURO 2020’yi aday çıkardıkları İrlanda-İskoçya-Galler üçlüsüne veya Gürcistan gibi ülkelere değil, Almanya gibi güçlü bir ülkeye vermek istiyorlar.”

“ Fenerbahçe ’nin şu anki yönetim kurulundan hiç kimse, buna Aziz Yıldırım da dahil, benim kadar bu kulübe para vermemiştir. Ben Fenerbahçe ’nin mutfağından geldim. Muhasip üyelik yaptım. Orada bir tek Aziz Yıldırım benden önce gelmiştir. Altyapı sporcularını ücretsiz tedavi ettirdim. Sponsorluklarda bulundum. Camiada büyük sevgi kazanmaya başladığım için sorun çıktı.”

“Bana UEFA ’da “ Fenerbahçe ’yi düşür” dediler. Ama ben düşürmeyeceğimi söyledim. Bunu samimi olarak iletip yol göstermelerini istedim. Bana, her şike olayında kulüplerin talimat değişikliği isteyebileceğini belirtip “Yanlış bir yol açma” dediler. Ama Genel Kurul’a işaret ettiler. Eksi puanı getirdik. Ben -6 puan olsun istedim. Maç başına en az -12 puan istedi. “Para cezası 1 milyon euro olsun” dedim. Onu da kabul etmeyip 2 ile 10 milyon euro arası istediler. Sonuçta bir seferlik eksi puanı getirip oylamaya sunduk. Orada olay çıktı. Bizim kulüpler kabul etmedi. UEFA da şaşırdı.”

“ UEFA Başkanı Platini dosyayı hep Disiplin Kurulu’nun üzerine atıyor. Bu aslında bir mesaj. Gelen sorulara “Konuşursam Fenerbahçe beni mahkemeye verir” diyerek konuya girmek istemeyişi bundan.”