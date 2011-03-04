-TFF, DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ FUTBOLLA KUTLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde özel bir futbol maçı düzenleyeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, TFF Futbol Genel Direktörlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenecek maçta, Bayanlar 1. Lig ve milli takım futbolcularından oluşan bayanlar karması ile ünlülerden oluşan AYAZMA (Anadolu Yazarlar ve Müzisyenler Ayaktopu) takımının karşılaşacağı ifade edildi. Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Salonu'nda futsal maçı olarak yapılacak etkinliğin bayanlar kadrosunda, Duygu Yılmaz, Yeliz Demir, Rojda Doğan, Müge İnan, Hülya Ünlü, Sibel Duman, Sevinç Çorlu, Handan Kasapoğlu, Serenay Aktaş, Başak Gündoğdu, Bürke Köksalan ve Esra Özkan'ın yer alacağı, AYAZMA takımı kadrosunun ise Bağış Erten (spor yazarı), Harun Tekin (müzisyen), Cansel Elçin (oyuncu), Hayko Cepkin (müzisyen), Alpay Erdem (karikatürist), M. Kemal Öztürk (müzisyen), Can Öz (Can Yayınları Genel Müdürü), Hakan Yel (edebiyatçı), Doğu Yücel (edebiyatçı) ve Gökhan Tümkaya (müzisyen) gibi isimlerden oluşacağı aktarıldı.