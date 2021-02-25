TFF'den Ümraniyespor-Samsunspor maçıyla ilgili "kural hatası" kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, sonucu merakla beklenen Ümraniyespor-Samsunspor maçıyla ilgili nihai kararını verdi. Toplantıda "kural hatası" olduğu yönünde karar alınmasına karşılık müsabakanın tescil edilmesi kararlaştırıldı.

Spor Arena'dan Tahir Kum'un haberine göre, dün gece geç saatlere kadar süren TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ümraniyespor-Samsunspor maçıyla ilgili nihai karar verildi.

Toplantıda "kural hatası" olduğu yönünde karar alınmasına karşılık müsabakanın tescil edilmesi kararlaştırıldı. 88. dakikada gerçekleşen pozisyonla ilgili kalan sürenin az olmasından dolayı TFF Yönetim Kurulu, hukukçuların da verdiği mütalaa sonrası maçın tamamlandığı gibi 2-2'lik skorla tescil etmiş oldu.

Maçın hakemi Ramazan Keleş'in raporunda kural hatası yaptığını itiraf ettiği ve MHK'nin de aynı görüşte olduğu öğrenilirken, TFF Yönetimi'nin de buna uyarak Ümraniye - Samsunspor maçındaki kural hatası yapıldığı talebini kabul etti.

Ne olmuştu?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren maçının son dakikalarında yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu. Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla konuk takımın gol atmasına izin verilmiş; mücadelenin 90+8. dakikasında yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirmişti. 2-2.