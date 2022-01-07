TFF'den Koronavirüs açıklaması: Pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ‘Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik’ başlığıyla bir açıklama yaptı. Talimatnamede, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez" ifadeleri yer aldı.

Talimatnamede ayrıca, "Oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir" denildi.

Talimatnamede bu konuda şu ayrıntıya yer verildi:

"Hükmen mağlubiyet kararı verilir"

"Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz."