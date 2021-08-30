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Spor

TFF'den İngiltere'nin "kırmızı liste" kararıyla ilgili açıklama

"Karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor"

30 Ağustos 2021 13:21

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor. TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.

3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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