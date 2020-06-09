TFF'den Fenerbahçe istifası

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle görevinden istifa etti.

Teoman, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" demişti.

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etmişti.