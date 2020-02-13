TFF'den Beşiktaş'ın itirazına karar

Yönetim kurulu, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş, ligin 19. haftasında 26 Ocak’ta Göztepe’ye 2-1 kaybettiği maçta kural hatası olduğunu öne sürmüş ve TFF’ye başvurmuştu. Kulüp, maçta hakem Hüseyin Göçek’in oyunun kaderini doğrudan değiştirdiğini iddia etmişti. Beşiktaş müsabakada yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda 'topun kendisi yerine rakibe verildiği'ni ifade etmişti.

Beşiktaş ayrıca Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan (IFAB) da olaya ilişkin tavsiye görüşü istemişti.