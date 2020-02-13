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Spor

TFF'den Beşiktaş'ın itirazına karar

"Başvurulan üç maçta da kural hatası yok"

13 Şubat 2020 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig’deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına hükmetti.

Yönetim kurulu, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş, ligin 19. haftasında 26 Ocak’ta Göztepe’ye 2-1 kaybettiği maçta kural hatası olduğunu öne sürmüş ve TFF’ye başvurmuştu. Kulüp, maçta hakem Hüseyin Göçek’in oyunun kaderini doğrudan değiştirdiğini iddia etmişti. Beşiktaş müsabakada yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda 'topun kendisi yerine rakibe verildiği'ni ifade etmişti.

Beşiktaş ayrıca Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan (IFAB) da olaya ilişkin tavsiye görüşü istemişti.

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