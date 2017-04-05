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Spor

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi

Yardımcı, Helsinki'de yapılan seçimde yönetim kuruluna seçildi

05 Nisan 2017 17:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl organize edilen UEFA'nın olağan genel kurulunun 41'incisi bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Helsinki Fuar Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan kongrede gündeme dair konuların görüşülmesinin ardından, yönetim için yapılan seçime geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi. Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetimi'nde yeni Türk Yönetici Servet Yardımcı oldu.

Yardımcı 34 oy aldı. UEFA'nın 41. genel kurulunda alınan kararlar sonrasında Şenes Erzik'in UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi.

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Servet YardımcıUEFA Yönetim Kurulu

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