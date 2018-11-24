TFF Başkanvekili Ali Dürüst görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Dürüst, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Galatasaray'da Faruk Süren döneminde yönetimde yer alan Dürüst, Ünal Aysal döneminde 2. Başkan olarak görev yapmıştı.

Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.